Что сразу выдает российских туристов на пляже — даже без слов

Иностранцы часто не могут понять «русскую душу», потому что у нас есть свои отличительные особенности, которые не присущи больше никому.

Считается, что на пляже сразу можно понять, что человек из России, если у него брендовая сумка, купальник со стразами и яркий макияж. И да, конечно, маникюр с педикюром — это обязательный атрибут.

Русские женщины привыкли выглядеть на высоте даже на отдыхе. А иностранцы при этом так не считают. Они и в будни редко красятся. А уж на пляже — тем более.

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