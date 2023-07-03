Нанесите несколько капель на ватный диск и протрите подмышки: забудете, как пахнет пот — можно справиться и без дезодоранта

Дезодоранты и антиперспиранты промышленного производства, по некоторым данным, не так уж безопасны для здоровья. Они нацелены на блокировку потовых желез, что небезвредно для организма.
Есть немало средств, которые с легкостью заменят дезодоранты, так как способны эффективно справляться со столь деликатной проблемой, как неприятный запах из подмышек. Особенно актуальной эта тема становится в жару, когда потоотделение усиливается.
Отлично справляется с плохими запахами яблочный уксус. Он подавляет развитие бактерий во влажной среде, которые и является причиной дурного амбре от тела.
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Использовать яблочный уксус рекомендуется в ночное время суток. Несколько капель уксуса нужно нанести на ватный диск и протереть подмышки. а утром смыть теплой водой. Если кожа нежная и склонна к раздражению, уксус нужно размешать с водой.
По материалам apteka24-podolsk.ru