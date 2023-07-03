Доллар по 150 к 1 сентября? Аналитик сделал заявление: все врут

Доллар продолжает отыгрывать новые максимумы. В понедельник, 3 июля, «американец» взлетел уже до 89 рублей. И экономические аналитики уверены, что это не предел.

«Но психовать не стоит. К 1 сентября доллар опустится до 75 рублей, ситуация стабилизируется. И те, кто пишет, что курс взлетит до 150 рублей — врут, не верьте, такого власти не допустят», — заявила экономист Екатерина Константинова.

По ее словам, в ближайшие месяцы рубль может укрепиться при росте цен на нефть и балансировке экспорта и импорта.

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