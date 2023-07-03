Банки не растерялись, резко повысили курс валют в обменниках: аналитики — о дальнейшем падении рубля

Пункт обмена валюты. Фото: Global Look Press

Эксперты в области финансов объяснили ситуацию на бирже психологическими факторами.

Рубль в последнюю неделю июня во время валютных торгов обновлял исторические минимумы, каждый уступая мировым валютам в среднем по полтора рубля.

Эксперты в сфере финансов считают, что в июле тренд продолжится. И дело уже даже не в экономических, а скорее, психологических факторах.

«Если кто-то в начале минувшей недели еще крепился, считал, что ничего страшного, то теперь и он понимает, что пора покупать валюту. А банки не теряются, повышают курсы в обменниках, чтобы извлечь максимальную прибыль. Можно предположить, что падение рубля продолжится и на этой неделе. Серьезные экономические механизмы здесь уже не работают, действует человеческая психология, близкая к биржевой панике», — отметил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Напомним, ранее Михаил Беляев предупредил, что в случае резкого падения рубля нужно будет останавливать торги на бирже и проводить валютную интервенцию.

По материалам MK.RU

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