Банки не растерялись, резко повысили курс валют в обменниках: аналитики — о дальнейшем падении рубля

Рубль в последнюю неделю июня во время валютных торгов обновлял исторические минимумы, каждый уступая мировым валютам в среднем по полтора рубля.
Эксперты в сфере финансов считают, что в июле тренд продолжится. И дело уже даже не в экономических, а скорее, психологических факторах.
«Если кто-то в начале минувшей недели еще крепился, считал, что ничего страшного, то теперь и он понимает, что пора покупать валюту. А банки не теряются, повышают курсы в обменниках, чтобы извлечь максимальную прибыль. Можно предположить, что падение рубля продолжится и на этой неделе. Серьезные экономические механизмы здесь уже не работают, действует человеческая психология, близкая к биржевой панике», — отметил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
Напомним, ранее Михаил Беляев предупредил, что в случае резкого падения рубля нужно будет останавливать торги на бирже и проводить валютную интервенцию.
По материалам MK.RU