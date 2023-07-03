Банки не растерялись, резко повысили курс валют в обменниках: аналитики — о дальнейшем падении рубля

Рубль в последнюю неделю июня во время валютных торгов обновлял исторические минимумы, каждый уступая мировым валютам в среднем по полтора рубля.

Эксперты в сфере финансов считают, что в июле тренд продолжится. И дело уже даже не в экономических, а скорее, психологических факторах.