Хотите вырастить сладкую морковку? Действуйте прямо сейчас: нужна борная кислота и марганцовка

Бывалые дачники рассказали о том, как вырастить крупную и сладкую морковь. По их заверениям, все проще простого. Нужно просто полить грядки дешевеньким раствором. И повторить процедуру через месяц.

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Для приготовления стимулирующего состава разведите в небольшом количестве воды 10 г борной кислоты и добавьте к ней крепкий раствор перманганата калия.

Дождитесь, когда средство станет однородным, смешайте его с 10 л воды и используйте получившуюся жидкость для полива морковных грядок.

Перед внесением подкормки, обязательно увлажните землю обычной водой. Это необходимо сделать, чтобы удобрение хорошо усвоилось.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород»