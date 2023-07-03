Агроном с 40-летним стажем рассказал, как увеличить завязи томатов в пять раз

В начале июля помидоры надо обязательно удобрять. Тогда растение вас завалит урожаем, а соседи обзавидуются. Агроном с 40-летним стажем Мария Агалакова рассказала, что есть удобрение, которое увеличит завязи томатов в пять раз!

Растворите в пяти литрах отстойной воды ¼ чайной ложки борной кислоты. Дайте раствору настояться, а затем полейте помидоры. Через неделю завязей станет намного больше, увидите сами.

Не забывайте своевременно поливать помидоры. И делать это надо исключительно утром или вечером - никак днем. Иначе солнце обожжет листья, и они будут желтеть.

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