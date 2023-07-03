«Может «стрельнуть» выше сотни»: аналитик рассказал, что произойдет после резкого взлета курса доллара — ситуация биржевого краха

Финансисты пытаются объяснить падение рубля, которое мы все наблюдаем в течение последних нескольких недель, общеэкономическими причинами.

Они допускают, что рубль может резко обрушиться в ближайшее время.

«Если ситуация дойдет до биржевого краха, то за один день рубль может «стрельнуть» выше сотни. Как это было в марте 2022 года. Ничего невозможного здесь нет!» - считает финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

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