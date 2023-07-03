«Может «стрельнуть» выше сотни»: аналитик рассказал, что произойдет после резкого взлета курса доллара — ситуация биржевого краха

Финансисты пытаются объяснить падение рубля, которое мы все наблюдаем в течение последних нескольких недель, общеэкономическими причинами.
Они допускают, что рубль может резко обрушиться в ближайшее время.
«Если ситуация дойдет до биржевого краха, то за один день рубль может «стрельнуть» выше сотни. Как это было в марте 2022 года. Ничего невозможного здесь нет!» - считает финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
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Михаил Беляев предположил с высокой долей вероятности срыв рубля в крутое пике и закрытие биржевых торгов. Вот что произойдет после роста курса доллара.
«Если в понедельник, 3 июля, «россиянин» потеряет еще рубля 1,5 к доллару, то нужно останавливать биржевые торги. Выдержать паузу, может быть, в сутки, а потом провести валютную интервенцию», - отметил Михаил Беляев.
По материалам MK.RU.