Как убрать всех червяков из малины: ни одного не останется — дел на 20 минут

Если не позаботиться об обработке малинника от вредителей, то в собранной ягоде можно обнаружить белых червячков. Перебирать урожай вручную — дело долгое. Поэтому хорошо, что опытные хозяйки придумали, как решить проблему всего за 20 минут.

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Итак, чтобы избавиться от всех паразитов разом, растворите 5 столовых ложек поваренной соли в 5 литрах воды. И залейте этим составом малину.

Через 20 минут произойдет невероятное: все червячки всплывут на поверхность. Соберите их с помощью ложки и уберите за пределы кухни. Далее ополосните ягоду чистой водой и немедленно приступайте к готовке варенья.

Источник: elektro-sadovnik.ru