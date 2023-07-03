Не только для макияжа глаз: как еще можно использовать тени — раскрываем секрет

Оказывается, тени для век обладают широким спектром возможностей. Многие женщины уже давно применяют их не только для того, чтобы сделать ярче и эффектнее глаза.

Визажист и бьюти-блогер Юлия Ударцева советует наносить тени на губы, предварительно увлажнив их специальным бальзамом. Заменить тенями можно еще и румяна. Наверняка в вашей палетке есть тени персикового или пудрового оттенков.

С помощью коричневых или серых теней можно прокрасить брови.

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