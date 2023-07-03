Не только для макияжа глаз: как еще можно использовать тени — раскрываем секрет

Оказывается, тени для век обладают широким спектром возможностей. Многие женщины уже давно применяют их не только для того, чтобы сделать ярче и эффектнее глаза.
Визажист и бьюти-блогер Юлия Ударцева советует наносить тени на губы, предварительно увлажнив их специальным бальзамом. Заменить тенями можно еще и румяна. Наверняка в вашей палетке есть тени персикового или пудрового оттенков.
С помощью коричневых или серых теней можно прокрасить брови.
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Использовать тени можно и в качестве подводки для глаз.
«С их помощью можно нарисовать стрелки любого цвета — достаточно добавить немного средства для фиксации макияжа в тени, а затем тонкой кисточкой нарисовать красивые и ровные стрелки», — порекомендовала Юлия Ударцева.
По материалам vnimanie.pro