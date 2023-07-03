Как избавиться от слизней без опрыскиваний и хитрых ловушек — пропадут естественным путем

Многие дачники жалуются на нашествие слизней, которые съедают все, что им попадется на пути. Бороться этим вредителем сложно. Для этого нужно обрабатывать территорию химикатами, мастерить хитрые ловушки и строить преграды из острых обломков яичной скорлупы.

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Так поступают начинающие огородники. А их более опытные коллеги действуют по принципу: враг моего врага — мой друг. И не знают проблем с эти прожорливым моллюском.

Чтобы брюхоногий вредитель исчез с вашего участка, нужно привлечь в огород стрекоз, жаб и уток. Они не прочь перекусить слизнями. Поэтому проблема вскоре решится сама собой. А еще в этом вопросе могут помочь ежи. Их тоже смело зовите в гости.

Источник: ogorod.video.