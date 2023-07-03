Как избавиться от слизней без опрыскиваний и хитрых ловушек — пропадут естественным путем

Фото: соцсети

Пригласите на участок врагов этого моллюска.

Многие дачники жалуются на нашествие слизней, которые съедают все, что им попадется на пути. Бороться этим вредителем сложно. Для этого нужно обрабатывать территорию химикатами, мастерить хитрые ловушки и строить преграды из острых обломков яичной скорлупы.

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Так поступают начинающие огородники. А их более опытные коллеги действуют по принципу: враг моего врага — мой друг. И не знают проблем с эти прожорливым моллюском.

Чтобы брюхоногий вредитель исчез с вашего участка, нужно привлечь в огород стрекоз, жаб и уток. Они не прочь перекусить слизнями. Поэтому проблема вскоре решится сама собой. А еще в этом вопросе могут помочь ежи. Их тоже смело зовите в гости.

Источник: ogorod.video.

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