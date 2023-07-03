Никогда не ешьте это по утрам: какие овощи и фрукты с огорода запрещены на завтрак — удивитесь, когда узнаете

Оказывается, не все, что растет на даче, одинаково полезно. Так, например, на завтрак не стоит есть овощи, содержащие крахмал, - картошку и свеклу.
«Формула насыщенного завтрака строится по принципу: белок + клетчатка + немного сложных углеводов (цельнозерновые продукты лучше всего подойдут). Соответственно, лучше отдать предпочтение зеленым частям растений (салат, ботва, укроп, лук), чем крахмалистым корнеплодам (свекла, картофель)», - отметила Дарья Храброва, биохимик, нутрициолог, парафармацевт, автор научных публикаций и член ассоциаций в сфере ЗОЖ.
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На завтрак вполне можно приготовить салат из некрахмалистых овощей - огурца, моркови, редиса.
А плотные овощи - кабачки, тыкву, репу лучше оставить на обед. После завтрака на десерт можно употребить немного фруктов и ягод. Употреблять их стоит в строго ограниченном количестве, поскольку они насыщены простыми сахарами.
По материалам vnimanie.pro.