Никогда не ешьте это по утрам: какие овощи и фрукты с огорода запрещены на завтрак — удивитесь, когда узнаете

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На завтрак вполне можно приготовить салат из некрахмалистых овощей - огурца, моркови, редиса.

А плотные овощи - кабачки, тыкву, репу лучше оставить на обед. После завтрака на десерт можно употребить немного фруктов и ягод. Употреблять их стоит в строго ограниченном количестве, поскольку они насыщены простыми сахарами.

По материалам vnimanie.pro.