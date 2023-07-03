Гармония и удача в финансовых делах: кому обещан успех в период полнолуния

Период полнолуния, как правило, считаются довольно сложными. Но не в этот раз. 3 и 4 июля выпадают на 15 и 16 лунные сутки. Луна будет в Козероге.

Чем хорошо это время и на что его стоит потратить, рассказала астролог Елена Мун.

Эти дни она назвала особенно гармоничными.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».