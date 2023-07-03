Гармония и удача в финансовых делах: кому обещан успех в период полнолуния

Период полнолуния, как правило, считаются довольно сложными. Но не в этот раз. 3 и 4 июля выпадают на 15 и 16 лунные сутки. Луна будет в Козероге.
Чем хорошо это время и на что его стоит потратить, рассказала астролог Елена Мун.
Эти дни она назвала особенно гармоничными.
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«Гармоничные дни. Энергии полнолуния в этот раз принесут много приятных эмоций. Собранность и эмоциональная устойчивость помогут в принятии важных решений, переговорах. Хороший период для решения рабочих вопросов, финансовых дел. Все тайное проявляется, используйте это себе в пользу», — порекомендовала астролог Елена Мун.
По материалам vnimanie.pro.