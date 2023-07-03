Дезодорант больше не нужен: этот овощ уничтожает запах пота из подмышек без следа — есть на каждой кухне

Красивая молодая девушка. Фото: Global Look Press

Не все знают, что привычный ингредиент способен нейтрализовать запах пота в подмышках.

Если вы больше доверяете народным средствам и рецептам в уходе за собой, чем продуктам промышленного производства, то этот лайфхак, определенно, для вас.

Отличное средство для борьбы с запахом пота есть на каждой кухне. Этот ингредиент добавляется практически во все первые блюда и считается незаменимым гарниром. Речь об обычном картофеле. Его крахмал способен на многое, в том числе, он нейтрализует неприятный запах пота от тела в жару и хорошо подсушивает кожу.

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Нужно просто протереть подмышками долькой картофеля. Или же положить тонкие ломтики этого овоща подмышки и оставить на несколько минут. Смывать не нужно!

По материалам apteka24-podolsk.ru.

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