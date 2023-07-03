Насыпаем к корням этот порошок в июле: томатов так много, что приходится раздавать

Народная подкормка из трех порошков — это гарантия отличного урожая томатов. Она дает все, чтобы растение росло здоровым и давало вкусные крупные плоды.
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Возьмите один килограмм древесной золы, одну литровую банку молотой яичной скорлупы (не крошенной, а в виде порошка, воспользуйтесь кофемолкой), один килограмм горчичного жмыха.
Ингредиенты перемешайте и распределите равномерно на всю теплицу, разбрасывая в прикорневой зоне.
В золе содержится фосфор, калий, кальций, магний, железо, сера, цинк и другие вещества в виде оксидов, что позволяет корням быстро усвоить питание.
Молотая скорлупа насыщает кальцием корни томатов, что позволяет предотвратить гниль. Также она делает землю рыхлой, воздухопроницаемой и меняет структуру глинистой почвы, раскисляя ее.
Жмых очищает грунт от возбудителей грибковых заболеваний, а также фитофторы.
Источник: дзен-канал «Сад, огород, лайф».