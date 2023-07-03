Насыпаем к корням этот порошок июле: томатов так много, что приходится раздавать

Народная подкормка из трех порошков – это гарантия отличного урожая томатов. Она дает все, чтобы растение росло здоровым и давало вкусные крупные плоды.

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Возьмите 1 килограмм древесной золы, 1 литровую банку молотой яичной скорлупы (не крошенной, а в виде порошка, воспользуйтесь кофемолкой), 1 килограмм горчичного жмыха.

Ингредиенты перемешайте и распределите равномерно на всю теплицу, разбрасывая в прикорневой зоне.

В золе содержится фосфор, калий, кальций, магний, железо, сера, цинк и другие вещества в виде оксидов, что позволяет корням быстро усвоить питание.