Курс доллара дважды упал за сегодня: люди в ступоре — обменяли невыгодно

Доллар на последних торгах стабильно шел в рост. Уже мало кто ожидал падения от американской валюты, те более, что ситуация в геополитике остается прежней.

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На фоне этого финансовые аналитики стали уверенно заявлять, что в начале этой недели доллар поднимется до 90 рублей.

Однако американская валюта поступила по-своему: в первый день торгов на Мосбирже доллар упал дважды. Согласно последним данным, его курс составляет 89,04 рубля. Те, кто поспешили довериться прогнозам о 90 рублях и купили валюту по завышенной цене, мягко говоря, обескуражены.

Источник: 1prime.ru