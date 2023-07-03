Даже советским сковородкам вернется их идеальный вид без нагара: два способа чистки из СССР

Заскорузлый черный нагар со старых сковородок можно удалить подручными средствами, которые найдутся в доме у каждого. Предлагаем вам два метода, выбирайте, какой вам понравится больше.

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В первом методе вам понадобятся сода и уксус. Присыпьте содой поверхность, а потом полейте ее уксусом, для лучшего воздействия укройте пенящийся состав бумажной салфеткой, пусть хорошенько посуда пропитается. Потом, через 30–60 минут, уберите салфетку и промойте.