Даже советским сковородкам вернется их идеальный вид без нагара: два способа чистки из СССР

Заскорузлый черный нагар со старых сковородок можно удалить подручными средствами, которые найдутся в доме у каждого. Предлагаем вам два метода, выбирайте, какой вам понравится больше.
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В первом методе вам понадобятся сода и уксус. Присыпьте содой поверхность, а потом полейте ее уксусом, для лучшего воздействия укройте пенящийся состав бумажной салфеткой, пусть хорошенько посуда пропитается. Потом, через 30–60 минут, уберите салфетку и промойте.
Для второго способа соедините воду, ложку стирального порошка и ложку растительного масла в металлическом тазу или ведре, поставьте на средний огонь. Сковороду погрузите в этот состав, прокипятите, потом достаньте и помойте.
Источник: дзен-канал «Мудрая хозяйка».