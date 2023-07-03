Как понять, что чеснок пора убирать: иногда это нужно делать в начале июля — не проморгайте момент

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Передерживать овощи или, наоборот, убирать их слишком рано не рекомендуется. Так как это негативно сказывается на качестве головок. Когда именно нужно извлекать луковицы из земли, можно определить по ряду признаков.

В первую очередь нужно смотреть на состояние стрелок. Идеальное время для сбора: когда на кончике стрелки лопнет оболочка. Именно поэтому нужно оставлять несколько дудок, а не обрывать их все.

Второй важный момент — это состояние ботвы. Если нижние перья сохнут, а верхние начали желтеть, то затягивать со сбором урожая не стоит.

Третий признак зрелой луковицы — это внешний вид пленки, которая удерживает в куче зубчики чеснока. Если она стала жесткой и приобрела фиолетовый оттенок, то самое время отправиться в огород.

Источник: sadoezh.ru