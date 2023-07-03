Зачем опытные хозяйки брызгают антистатик на мебель: вместо уборки потом пьют чай с подружками

Вытирать пыль — не самое приятное занятие. Она оседает на полированные поверхности мебели и подоконники бесконечно.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
И тут на помощь может прийти всем знакомый антистатик, которым обычно покрывают одежду.
Если распылить средство после уборки на поверхности, которые собирают пыль, то вы не скоро ее увидите. Вся труха будет «отскакивать» от обработанных плоскостей. А вы сможете в это время насладиться любимыми занятиями вместо уборки.
Источник: дзен-канал «Уютный дом».