Зачем опытные хозяйки брызгают антистатик на мебель: вместо уборки потом пьют чай с подружками

Если распылить средство после уборки на поверхности, которые собирают пыль, то вы не скоро ее увидите. Вся труха будет «отскакивать» от обработанных плоскостей. А вы сможете в это время насладиться любимыми занятиями вместо уборки.

Источник: дзен-канал «Уютный дом».