Листьев много, а кочанов нет? Просто полейте капусту особым составом — сразу вырастет с мяч

Иногда огородники долго не могут дождаться завязывания кочанов. Происходит это из-за нехватки питательных веществ. Если вы тоже столкнулись с подобной проблемой, то не спешите тратиться на дорогие удобрения. Вместо этого приготовьте настой коровяка и полейте им каждый корешок на грядке.

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Вам понадобится взять 1 кг навоза и 10 л чистой воды. После смешивания ингредиентов нужно оставить состав в темном теплом помещении. По прошествии суток удобрение будет готово. Разбавьте настой водой в соотношении 1:8 и полейте им капусту под корень. Соблюдайте осторожность: жидкость ни в коем случае не должна попасть на листья растений.

Эффект от подкормки будет потрясающим! Уже через несколько дней вы заметите, что начнут формироваться крупные кочаны.

Источник: издание belnovosti.by