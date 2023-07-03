Бабушка всегда протирала окна этим средством — комары никогда в дом не залетали: в аптеке стоит 20 рублей

Окно. Фото: Global Look Press

Насекомые на дух не переносят эту жидкость.

Если на ваших окнах нет москитной сетки, воспользуйтесь старым проверенным лайфхаком против комаров.

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Возьмите обычный нашатырный спирт, смочите им ватный диск и протрите рамы и подоконник. Через пару минут едкий запах улетучится, но комары все равно будут его чувствовать и ни за какие коврижки не захотят залетать в ваш дом.

Эффект сохранится до двух недель. По прошествии периода повторите процедуру. Благо — сделать это очень просто, да и стоит нашатырь каких-то 20–25 рублей в аптеках .

Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».

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