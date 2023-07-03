Растет на каждом подоконнике: надежное средство для тех, кто сильно потеет в жару — приложите к подмышкам и не смывайте

Обильное потоотделение в жару и образование неприятного запаха — деликатная проблема, которая волнует многих. Иногда с ней не справляются даже довольно мощные дезодоранты.
А между тем, эффективное средство в борьбе с неприятным запахом из подмышек можно вырастить на подоконнике. Это — цветок алоэ.
Алоэ — надежное средство для тех, кто сильно потеет, особенно в жару.
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Нужно разрезать лист алоэ и приложить в область подмышек на несколько минут. Оставшийся сок не смывать, нужно просто дать ему подсохнуть. Алоэ обладает антибактерицидным действием и препятствует образованию неприятного запаха пота.
По материалам apteka24-podolsk.ru