Растет на каждом подоконнике: надежное средство для тех, кто сильно потеет в жару — приложите к подмышкам и не смывайте

Обильное потоотделение в жару и образование неприятного запаха — деликатная проблема, которая волнует многих. Иногда с ней не справляются даже довольно мощные дезодоранты.

А между тем, эффективное средство в борьбе с неприятным запахом из подмышек можно вырастить на подоконнике. Это — цветок алоэ.

Алоэ — надежное средство для тех, кто сильно потеет, особенно в жару.

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