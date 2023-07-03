Ландшафтный дизайнер с 30-летним стажем посоветовал лучший кустарник для живой изгороди — соседей не видно

На даче не обязательно ставить высокие заборы из профнастила. Достаточно оборудовать сетку и посадить возле нее живую изгородь — соседи вас потеряют на долго.

Ландшафтный дизайнер с 30-летним стажем посоветовал посадить красный дерен. Его ярко-красные ветви особенно эффектно смотрятся зимой — на фоне снега.

Дерен ветвистый. Отлично переносит морозы и жару. Его даже не надо долго поливать — может спокойно расти за счет проливных летних дождей.

Растение вырастает около двух метров в высоту, образует густую зелень.

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