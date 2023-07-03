Кабачки попрут как бешеные: не остановятся до середины осени — будете срывать в октябре

Несмотря на то что кабачки дают большой урожай без особых хлопот, многие огородники стараются продлить их период плодоношения. Ведь осенью на грядках не остается никаких овощей, поэтому свежий кабачок придется как нельзя кстати.

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Чтобы бахчевая культура порадовала поздними плодами, необходимо в середине августа провести подрезку. Следует удалить все пожухлые части растений и те листья, что лежат на земле.

Помимо этого, не будет лишним проредить зелень в центре розетки. Это поможет растению высвободить силы на развитие новых овощей. После процедуры обрезки нужно обязательно посыпать все поврежденные места золой.

Через 2 дня после удаления лишних побегов рекомендуется подпитать кабачки комплексным удобрением, содержащим калий, фосфор и небольшое количество азота.

В сентябре растению потребуется не только защита от холода, но и помощь в опылении. Чтобы решить первый вопрос, следует соорудить над грядками что-то вроде теплицы из дуг и агроволокна. А чтобы опылить культуру, необходимо сорвать один мужской цветок и пройтись им по всем женским.

Источник: sadoezh.ru