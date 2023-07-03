Аналитики такого не предсказывали: что случилось с рублем на первых в июле торгах — банкиры остолбенели

Рубль на первых валютных торгах в июле повел себя не так, как прогнозировали аналитики. Банкиры остолбенели, когда в первой половине понедельника российский рубль начал отыгрывать утраченные позиции.
Судя по данным Московской валютной биржи, курс доллара на 10:36 московского времени снижается на 51 копейку, до 89,04 рубля, юаня — на 7 копеек, до 12,26 рубля, евро дешевеет на 92 копейки, до 96,89 рубля.
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Аналитики пока воздерживаются от прогнозов, но сходятся на том, что рубль продолжит корректироваться.
«Рубль сегодня утром на Мосбирже прибавляет в пределах 1% к доллару, евро и китайскому юаню… Российская валюта в начале новой недели пытается скорректироваться от минимумов с марта прошлого года против доллара и евро и апреля прошлого года против юаня: помочь рублю в ближайшие дни может главным образом его перепроданность», — считает Елена Кожухова из «Велес Капитала».
По материалам 1prime.ru