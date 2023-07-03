Уберите навоз! Чем подкармливать лук в июле — чудо-средство: попрут крупные головки

Опытные садоводы знают, как правильно подкармливать лук в начале июля. Тогда перья не будут желтеть, а головки вырастут размером с кулак.

Разведите в ведре воды 250 граммов золы и ложку сульфата, тщательно перемешайте. Не забудьте также обогатить состав одним граммом марганцовки.

Пусть раствор неделю настоится — потом полейте растения. С помощью такой подкормки можно вырастить качественный и крупный лук.

Главное, уберите навоз. В июле им удобрять лук не стоит.

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