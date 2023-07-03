Пожилой председатель колхоза раскрыл секрет: огурцы прут и не болеют благодаря советской подкормке (состав)

Сейчас в продаже появилось много диковинных средств для подкормки огородных культур. Запутаться в них не сложно. И каждый препарат обещает быстрое действие и отличный результат.

Однако многие пожилые люди с успехом применяют препараты, которые им были знакомы с советских времен. И менять их не собираются. Да и зачем? Ведь работают же, и очень хорошо.

К примеру, до сих пор великолепно себя показывает старый советский метод обновления и стимулирования роста огурцов, который в народе называют «болтушкой».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».