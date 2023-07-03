Когда доллар вернется к 70 рублям: названа дата — аналитики представили реальный сценарий

Экономические аналитики бьют тревогу — курс доллара на 3 июля взлетел до небес и уже составляет 89 рублей. Причем, по их мнению, пока нет никаких ситуаций, которые бы отправили в нокаут «американца».

Однако осенью ситуация может стабилизироваться. Надо просто запастись терпением.

«К октябрю доллар упадет до 70 рублей. Ожидаем стабилизации ситуации на валютном рынке на фоне общего повышения аппетита к риску на мировых площадках», — заявила экономист Екатерина Константинова.

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