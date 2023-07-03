У мамы никогда не тупятся ножницы, решила спросить: вот что она рассказала — секрет в мочалке

Пожалуй, нет такого дома, где половина ножниц просто лежит без дела из-за своего состояния. Ножницы довольно быстро тупятся, при этом как их привести в порядок, мало кто знает.

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На самом деле сделать это просто при помощи обычной металлической мочалки для мытья посуды.