У мамы никогда не тупятся ножницы, решила спросить: вот что она рассказала — секрет в мочалке

Пожалуй, нет такого дома, где половина ножниц просто лежит без дела из-за своего состояния. Ножницы довольно быстро тупятся, при этом как их привести в порядок, мало кто знает.
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На самом деле сделать это просто при помощи обычной металлической мочалки для мытья посуды.
Раскройте ножницы и сделайте несколько шоркающих движений по поверхности мочалки с разных сторон. Проверьте остроту при помощи полиэтиленового пакета. Если он разрезается легко, значит, вы хорошо наточили, если нет — продолжите процесс.
Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку»