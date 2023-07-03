Десять лет стираем белое белье только с этим порошком: до сих пор выглядит как новое — стоит копейки

Белое белье реально содержать в первозданном состоянии при правильном уходе. Прежде всего, его нужно стирать регулярно, не дожидаясь плачевного состояния.
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Не замачивайте и не бросайте в стиралку белое белье вместе с цветным и черным. А чтобы вернуть ему белизну или вывести пятна, используйте кислородный отбеливатель в виде порошка, стоит он обычно копейки. Если увидите очень дорогой, смело выбирайте подешевле, обычно они имеют одинаковый состав.
Замочите белое белье в кипятке с кислородным отбеливателем, а после этого постирайте в машинке на температуре 60 градусов, добавив кислородный отбеливатель к стиральному порошку и 2 ложки соды в барабан.
Белье на выходе будет белоснежным и мягким, без применения кондиционера.
Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку»