Десять лет стираем белое белье только с этим порошком: до сих пор выглядит как новое — стоит копейки

Белое белье реально содержать в первозданном состоянии при правильном уходе. Прежде всего, его нужно стирать регулярно, не дожидаясь плачевного состояния.

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Не замачивайте и не бросайте в стиралку белое белье вместе с цветным и черным. А чтобы вернуть ему белизну или вывести пятна, используйте кислородный отбеливатель в виде порошка, стоит он обычно копейки. Если увидите очень дорогой, смело выбирайте подешевле, обычно они имеют одинаковый состав.