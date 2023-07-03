Всего 1 капля, и роза зацветет с новой силой: бутонов будет тьма — возможно, самый мощный стимулятор

Ближе к середине лета розовые кусты начинают понемногу облетать. А свежих бутонов становится все меньше и меньше. Поэтому многие садоводы думают, что цветение кустарника близко к завершению. И глубоко заблуждаются! Ведь если угостить розы правильным составом, то у растения откроется второе дыхание. И оно будет радовать взгляд до самой осени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Все проще простого. Розы взбодрятся от раствора обычного йода. Для этого нужно смешать всего 1 каплю аптечного препарата с 3 литрами воды и опрыскать этим составом все цветущие кусты.

Эффект от процедуры не заставит себя долго ждать. В скором времени вы заметите, что на ветках появилось множество новых бутонов.

Источник: издание belnovosti.by