Просто приложите к подмышкам и держите, пока не нагреется: это растение избавит от неприятного запаха без дезодоранта

Если вы по каким-то причинам не пользуетесь дезодорантом, то наши лайфхаки — для вас. Справиться с запахом пота в жару можно попробовать и без использования антиперспирантов промышленного производства.
Есть натуральные средства, которые могут не хуже противостоять возникновению неприятного запаха из подмышек.
Это, например, лист салата, который продается круглый год в любом супермаркете.
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Рецепт прост — лист салата нужно хорошо промыть и приложить к подмышкам. Держать, пока не нагреется от тела. После удаления не смывать.
Листья салата можно использовать аллергикам. Они хорошо освежают, смягчают кожу и подавляют рост бактерий.
По материалам apteka24-podolsk.ru