Просто приложите к подмышкам и держите, пока не нагреется: это растение избавит от неприятного запаха без дезодоранта

Юная красивая девушка. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто не приемлет препаратов, содержащих химические вещества.

Если вы по каким-то причинам не пользуетесь дезодорантом, то наши лайфхаки — для вас. Справиться с запахом пота в жару можно попробовать и без использования антиперспирантов промышленного производства.

Есть натуральные средства, которые могут не хуже противостоять возникновению неприятного запаха из подмышек.

Это, например, лист салата, который продается круглый год в любом супермаркете.

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Рецепт прост — лист салата нужно хорошо промыть и приложить к подмышкам. Держать, пока не нагреется от тела. После удаления не смывать.

Листья салата можно использовать аллергикам. Они хорошо освежают, смягчают кожу и подавляют рост бактерий.

По материалам apteka24-podolsk.ru

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