Просто приложите к подмышкам и держите, пока не нагреется: это растение избавит от неприятного запаха без дезодоранта

Если вы по каким-то причинам не пользуетесь дезодорантом, то наши лайфхаки — для вас. Справиться с запахом пота в жару можно попробовать и без использования антиперспирантов промышленного производства.

Есть натуральные средства, которые могут не хуже противостоять возникновению неприятного запаха из подмышек.

Это, например, лист салата, который продается круглый год в любом супермаркете.

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