Увидели, что у старой соседки нет ни одной сковороды с нагаром: раскрыла секрет времен СССР - перекись

В советское время пользовались простым набором средств для очищения посуды. Сейчас, как показывает практика, они могут достойно конкурировать с новомодными средствами по эффективности. И значительно превосходить их по цене.

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Взяв элементарный набор из соды, перекиси водорода и средства для мытья посуды, вы удалите весь нагар со своих сковородок и кастрюль. Даже тот, который казался несмываемым.

Возьмите две столовые ложки средства для мытья посуды или жидкого мыла, одну ложку соды, две ложки перекиси водорода, смешайте в миске. Пойдет бурная реакция в виде пены, она нам и нужна для удаления нагара.