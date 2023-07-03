Увидели, что у старой соседки нет ни одной сковороды с нагаром: раскрыла секрет времен СССР - перекись

Нагар на сковороде легко смывается. Фото: соцсети

Простые ингредиенты создают шипучку, которая удаляет наслоения.

В советское время пользовались простым набором средств для очищения посуды. Сейчас, как показывает практика, они могут достойно конкурировать с новомодными средствами по эффективности. И значительно превосходить их по цене.

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Взяв элементарный набор из соды, перекиси водорода и средства для мытья посуды, вы удалите весь нагар со своих сковородок и кастрюль. Даже тот, который казался несмываемым.

Возьмите две столовые ложки средства для мытья посуды или жидкого мыла, одну ложку соды, две ложки перекиси водорода, смешайте в миске. Пойдет бурная реакция в виде пены, она нам и нужна для удаления нагара.

Нанесите состав на загрязненную посуду и оставьте пропитывать минут на 30. Далее металлической губкой снимите наслоения. Это будет сделать очень легко!

Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».

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