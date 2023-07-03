Объявлен курс доллара на 7 июля: новое «дно», биржу закроют

Курс доллара серьезно вырос за последние несколько дней. По последним данным, «американец» взлетел уже до 89 рублей, чего не было с марта прошлого года.

Причем аналитики уверены, что лучше пока не будет. И рубль продолжит проседать.

«Боюсь, что рубль сорвется в крутое пике, и придется закрывать или прерывать биржевые валютные торги», — заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

По предварительным данным, к пятнице, 7 июля, доллар будет выше 90. И продолжит рост.

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