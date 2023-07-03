Узнали, как горничные в отелях вытирают пыль: делаем теперь так же, мебель чистейшая неделями

Каждый человек старается на работе добиться высоких результатов при минимальных трудозататах. Так поступают и горничные в отелях.

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При помощи небольшой хитрости они в разы облегчают свой труд при вытирании пыли. В их арсенале есть простой состав, благодаря которому пыль мгновенно стирается с поверхности и намного позже оседает на нее.

На литр теплой воды они добавляют 200 миллилитров яблочного или столового уксуса.