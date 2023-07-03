Что на самом деле надвигается на Москву: синоптики бьют тревогу

На этой неделе в Москву, наконец, придет летняя жара. В некоторые дни воздух прогреется даже до 30 градусов.

В понедельник, 3 июля, будет до 25 градусов, местами пройдет дождь. Во вторник и среду потеплеет до 27 градусов, а уже в четверг нас ожидают заветные 30.