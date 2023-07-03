Берем 8 ложек порошка и обрабатываем овощи и ягоду: ни слизней, ни гусениц, ни блошек

Универсальное средство против целого списка вредителей, которые атакуют овощи и ягоду можно приготовить в домашних условиях. Ведь не секрет, что в магазинах часто продают составы против 1-2 насекомых. Этот же уничтожит почти всех, включая колорадских жуков.

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Возьмите 5 столовых ложек порошка горчицы, 1 столовую ложку красного жгучего перца (молотого в порошок) и 2 столовые ложки кальцинированной соды. Всего 8 ложек разных компонентов.

Сначала в литровую банку высыпьте 5 столовых ложек горчичного порошка, залейте горячей водой (50°). Перемешайте и оставьте на 3 дня настаиваться.