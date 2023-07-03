Берем 8 ложек порошка и обрабатываем овощи и ягоду: ни слизней, ни гусениц, ни блошек

Универсальное средство против целого списка вредителей, которые атакуют овощи и ягоду можно приготовить в домашних условиях. Ведь не секрет, что в магазинах часто продают составы против 1-2 насекомых. Этот же уничтожит почти всех, включая колорадских жуков.
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Возьмите 5 столовых ложек порошка горчицы, 1 столовую ложку красного жгучего перца (молотого в порошок) и 2 столовые ложки кальцинированной соды. Всего 8 ложек разных компонентов.
Сначала в литровую банку высыпьте 5 столовых ложек горчичного порошка, залейте горячей водой (50°). Перемешайте и оставьте на 3 дня настаиваться.
Потом в ведре смешайте настой горчичного порошка с 8 литрами воды. Добавьте 1 столовую ложку жгучего красного перца и 2 столовые ложки порошка кальцинированной соды. Перемешайте и обработайте культуры, уже через пару часов вы не увидите ни слизней, ни блошек, ни гусениц.
Такой обработки обычно хватает на месяц. Если проходят сильные дожди, то обработку можно повторить, поскольку состав смоется.
Источник: дзен-канал «Зеленые истории»