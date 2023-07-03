Гении! Какая цифра есть в дате рождения у всех одаренных людей

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Ученые научились вычислять одаренных людей по дате рождения. Инженер Центрального аэрогидродинамического института Евгений Виноградов провел исследование и выяснил, что в основном все гении родились в холодное время года. И чаще всего - это февраль.

Виноградов проанализировал 1008 самых выдающихся личностей. И 55% из них родились именно в последний месяц зимы.

Ученый даже выявил дни недели - в основном, одаренные люди появлялись на свет в конце вторника, начале среды и первой половине субботы.

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