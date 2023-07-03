Как сделать домашний скраб за 5 рублей из сахара и масла: когда смоете, обалдеете — будто моложе на 10 лет

Конечно, сейчас в продаже имеется множество готовых скрабов, однако их состав не всегда радует. Консерванты, ароматизаторы и прочие добавки явно не могут поднять настроение.

Лучше приготовьте скраб дома, он ничем не будет отличаться по эффективности, но при этом обойдется вам в копейки, да и в его содержании вы будете уверены.

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