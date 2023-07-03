Как сделать домашний скраб за 5 рублей из сахара и масла: когда смоете, обалдеете — будто моложе на 10 лет

Конечно, сейчас в продаже имеется множество готовых скрабов, однако их состав не всегда радует. Консерванты, ароматизаторы и прочие добавки явно не могут поднять настроение.
Лучше приготовьте скраб дома, он ничем не будет отличаться по эффективности, но при этом обойдется вам в копейки, да и в его содержании вы будете уверены.
Возьмите 3 ложки мелкого сахара или соли и соедините с 2 ложками любого растительного масла. Очень ароматно получается с кокосовым маслом, которое легко можно приобрести через любой маркетплейс за вполне сносную стоимость.
Если вы используете обычное подсолнечное масло (а оно тоже отлично подходит) неплохо будет добавить пару капель любимого эфирного масла.
Все хорошенько размешайте и бегом в душ! Этот скраб можно использовать вместо моющего средства 1 раз в неделю. Эффект превзойдет все ваши ожидания! Кожа станет мягкой и нежной, как у младенца.
Источник: Telegram-канал «Женские советы»