Три года опрыскиваем томаты этой подкормкой: фитофтора ни разу не появилась, плоды с дыньку

Помидоры. Фото: Global Look Press

Вы с легкостью ее приготовите из доступного набора ингредиентов.

Если использовать эту народную подкормку для томатов регулярно, вы навсегда распрощаетесь со фитофторой, от которой растения так страдают.

Кроме того, помидоры станут более сильными, дадут мощное цветение и порадуют роскошным урожаем. Плоды будут расти крупными, сочными и сладкими.

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Смешать 1 литр нежирного молока или домашней сыворотки (желательно именно ее, она действует эффективнее), разбавить теплой водой до 10 литров, добавить 40 капель обычного йода.

Обработать помидоры , процедуру повторять каждые 7 дней. Подкормка подходит для любых пасленовых.

Источник: Telegram-канал «Дачник»

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