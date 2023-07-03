Три года опрыскиваем томаты этой подкормкой: фитофтора ни разу не появилась, плоды с дыньку

Если использовать эту народную подкормку для томатов регулярно, вы навсегда распрощаетесь со фитофторой, от которой растения так страдают.

Кроме того, помидоры станут более сильными, дадут мощное цветение и порадуют роскошным урожаем. Плоды будут расти крупными, сочными и сладкими.

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Смешать 1 литр нежирного молока или домашней сыворотки (желательно именно ее, она действует эффективнее), разбавить теплой водой до 10 литров, добавить 40 капель обычного йода.