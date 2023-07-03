Когда сняли квартиру, пришли в ужас от унитаза — теперь сияет: просто бросили порошок на ночь

Унитаз отлично очищается от мочевого камня и известкового налета при помощи простого средства, которое вы можете приготовить дома из соли и соды.

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Возьмите оба вещества в равных пропорциях, смешайте в единый порошок. Смочите стенки унитаза и бросьте в него пару горстей состава.