Когда сняли квартиру, пришли в ужас от унитаза — теперь сияет: просто бросили порошок на ночь

Унитаз отлично очищается от мочевого камня и известкового налета при помощи простого средства, которое вы можете приготовить дома из соли и соды.
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Возьмите оба вещества в равных пропорциях, смешайте в единый порошок. Смочите стенки унитаза и бросьте в него пару горстей состава.
Далее ершиком распределите порошок по стенкам и оставьте на ночь. Утром почистите стенки унитаза. Вы заметите, что весь налет сойдет с легкостью.
Источник: дзен-канал «Уютный дом».