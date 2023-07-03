Когда сняли квартиру, пришли в ужас от унитаза — теперь сияет: просто бросили порошок на ночь

Унитаз грязный. Фото: Global Look Press

Это метод донельзя прост и эффективен.

Унитаз отлично очищается от мочевого камня и известкового налета при помощи простого средства, которое вы можете приготовить дома из соли и соды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Возьмите оба вещества в равных пропорциях, смешайте в единый порошок. Смочите стенки унитаза и бросьте в него пару горстей состава.

Далее ершиком распределите порошок по стенкам и оставьте на ночь. Утром почистите стенки унитаза. Вы заметите, что весь налет сойдет с легкостью.

Источник: дзен-канал «Уютный дом».

Читайте также