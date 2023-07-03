Размягчится и сам отвалится кусочками со стенок: как методом из СССР убрать черный нагар с посуды

Сковорода. Фото: соцсети

Вам понадобятся два дешевых средства, которые есть у каждого.

Содой и уксусом довольно легко очистить черный нагар со сковороды или кастрюли. Этот метод широко был известен во времена СССР.

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Посыпьте соду на нагар, потом полейте сверху уксусом. Состав немедленно начнет пениться. Оставьте в таком состоянии посуду не менее, чем на 30 минут. Можно накрыть сверху пакетом для усиления реакции.

Далее снимите пленку и с легкостью удалите всю черноту. Нагар сам отвалится со стенок, вам нужно лишь немного ему помочь.

Источник: дзен-канал  «Мудрая хозяйка»

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