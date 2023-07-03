Опробовали йодную подкормку на огурцах: жалеем, что раньше не делали — плодов вдвое больше

Огурцы. Фото: соцсети

Этот способ проверен многими опытными садоводами.

Подкормка на основе йода и молочной сыворотки творит настоящие чудеса с огурцами. Она защищает их от ряда болезней, отлично спасает от гнили, вредителей, поднимает иммунитет растений.

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После такой подкормки растения становятся сильными, здоровыми, моментально идут в рост, урожай порой увеличивается вдвое.

Для приготовления подкормки берем 9 литров теплой воды и 1 литр свежей молочной сыворотки. Смешиваем, добавляем 40 капель 5%-ной спиртовой настойки йода.

Полученным составом опрыскиваем огурцы, когда на них не попадают прямые солнечные лучи.

Источник: дзен-канал «Зеленые истории».

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