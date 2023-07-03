Доллар упал в цене в начале торгов: аналитики просчитались, россияне усмехаются

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Таким образом, курс доллара показал обратный эффект, стерев в порошок прогнозы финансовых аналитиков.

Эксперты не видели перспектив для роста рубля, но разглядели желание людей вывести активы за границу и, как следствие, активную скупку валюты. Согласно прогнозам специалистов, курс доллара должен был взлететь в начале недели до 90 рублей. Пока мы видим обратную тенденцию.

Источник: 1prime.ru