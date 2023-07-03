Опрыскали аптечным средством за 20 рублей: собираем теперь томаты по ведру с куста — такие крупные

Роскошные томаты можно получить благодаря копеечной янтарной кислоте, которая продается в каждой аптеке рублей от 20.
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Янтарная кислота участвует во многих биологических процессах растения, входит в состав растительных клеток. Поэтому если ею напитать томаты, то они начнут расти с удвоенной силой, давать двойной урожай.
Необходимо в 1 литр воды внести 1 таблетку янтарной кислоты, растворить. Данной подкормкой обработать все цветущие кусты томатов.
Источник: дзен-канал «Удачный урожай»