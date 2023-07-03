Доллар скоро посмеется над россиянами: каким будет курс валюты в ближайшее время

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Евро тоже подскочил, дойдя до максимума марта 2022 года, его последняя цифра – 97,95 рубля. Стоит отметить, что именно в первом месяце весны прошлого года на Московской бирже были установлены исторические пики: 121,53 рубля за доллар и 132,42 рубля за евро.

Финансовые аналитики считают, что доллар вполне способен дойти до 90 рублей в начале этой недели. Но, вероятнее всего, после этого пойдет на понижение.

Отметим, что зампред Центробанка России Алексей Заботкин заявил, что в текущем ослаблении рубля регулятор не видит рисков для финансовой стабильности. Вместе с тем он учтет динамику курса на июльском заседании совета директоров по ключевой ставке.

Источник: 1prime.ru