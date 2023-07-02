Пяточки будут гладкими и нежными, как шелк: овсяная каша творит чудеса —размягчает огрубевшую кожу на раз

Немногие знают, что овсянка - отличное размягчающее средство для огрубевшей кожи. С помощью каши, приготовленной на воде, можно ухаживать за пяточками и привести их в идеальное состояние. Они станут нежными и мягкими, как шелк.
Итак. Нужно сварить не слишком густую овсяную кашу на воде без сахара и соли. Остудить ее и тепленькую нанести на стопы. Затем фиксируем кашу с помощью пищевой пленки, надеваем носочки, не снимаем час.
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Когда положенное время истечет, кашу смываем, ножки сушим и наносим крем.
Важно помнить, что пятки нуждаются в регулярном уходе. В запущенных случаях добиться результата с одной попытки не получится.
По материалам colady.ru.