В июле и до конца года: сколько будет стоить евро и доллар — наконец-то озвучены честные цифры

Последние несколько недель российский рубль неуклонно дешевел. В минувшую пятницу, 30 июня, на торгах доллар опасно близко подобрался к отметке в 90 рублей, а евро поднимался выше 97.

Фундаментально аналитикам курс доллара видится в границах 80 рублей, евро - 90 рублей.

Как будет на практике? Эксперты стараются приводить честные цифры и давать полный расклад.

По мнению инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина, курс может к концу июля постепенно вернуться к 82 — 84 рублям за доллар, 90-92 рублям за евро и 11,4-11,8 рубля за юань

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