Срочно откажитесь от евро и долларов: финансист сделал заявление о токсичности валюты — она «фонит», есть высокие риски

Несмотря на то, что рубль день ото дня теряет свои позиции на торгах, дешевея по отношению к доллару и евро, специалисты не советуют хранить сбережения в этой валюте.
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов призвал россиян отказаться от покупки евро и доллара, назвав их «токсичными» валютами, от которых «фонит за километр». Антонов считает, что приобретать евро и доллары имеет смысл только в том случае, если планируется поездка за границу.
Хранить же сбережения в долларах и евро не стоит.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Эксперт полагает, что это очень рискованно, особенно учитывая непредсказуемость действий властей Европы и США.
По материалам 1prime.ru.