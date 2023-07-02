Срочно откажитесь от евро и долларов: финансист сделал заявление о токсичности валюты — она «фонит», есть высокие риски

Несмотря на то, что рубль день ото дня теряет свои позиции на торгах, дешевея по отношению к доллару и евро, специалисты не советуют хранить сбережения в этой валюте.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов призвал россиян отказаться от покупки евро и доллара, назвав их «токсичными» валютами, от которых «фонит за километр». Антонов считает, что приобретать евро и доллары имеет смысл только в том случае, если планируется поездка за границу.

Хранить же сбережения в долларах и евро не стоит.

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