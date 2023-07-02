Смешать с лимонным соком и нанести после душа: подмышки будут благоухать — боремся с запахом пота без дезодоранта

Красивая молодая девушка. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто хочет приятно пахнуть даже в самую сильную жару.

Кукурузный крахмал - отличное средство для борьбы с неприятным запахом пота из подмышек. Он, кстати, входит в состав многих антиперспирантов. 

Если вы по каким-то причинам не хотите, чтобы ваша кожа вступала в контакт с химическими средствами, какими являются современные дезодоранты, то эти рецепты на основе кукурузного крахмала - для вас.

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Кукурузный крахмал смешивается с равных пропорциях с пищевой содой и наносится на область подмышек на ночь. Утром смыть. 

Крахмал смешать с лимонным соком и после душа нанести на подмышечные впадины на 10 минут, смыть теплой водой.

Ваши подмышки после таких манипуляций будут благоухать.

По материалам apteka24-podolsk.ru.

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