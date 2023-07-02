Смешать с лимонным соком и нанести после душа: подмышки будут благоухать — боремся с запахом пота без дезодоранта

Кукурузный крахмал - отличное средство для борьбы с неприятным запахом пота из подмышек. Он, кстати, входит в состав многих антиперспирантов.
Если вы по каким-то причинам не хотите, чтобы ваша кожа вступала в контакт с химическими средствами, какими являются современные дезодоранты, то эти рецепты на основе кукурузного крахмала - для вас.
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Кукурузный крахмал смешивается с равных пропорциях с пищевой содой и наносится на область подмышек на ночь. Утром смыть.
Крахмал смешать с лимонным соком и после душа нанести на подмышечные впадины на 10 минут, смыть теплой водой.
Ваши подмышки после таких манипуляций будут благоухать.
По материалам apteka24-podolsk.ru.