Смешать с лимонным соком и нанести после душа: подмышки будут благоухать — боремся с запахом пота без дезодоранта

Кукурузный крахмал - отличное средство для борьбы с неприятным запахом пота из подмышек. Он, кстати, входит в состав многих антиперспирантов.

Если вы по каким-то причинам не хотите, чтобы ваша кожа вступала в контакт с химическими средствами, какими являются современные дезодоранты, то эти рецепты на основе кукурузного крахмала - для вас.

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